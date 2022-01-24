نزاع عشائري في ميسان ينتهي بإصابة مدني والشرطة تستنفر للقبض على الجناة

2022/01/24 | 00:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، الأحد، إصابة مدني بنزاع عشائري في قضاء الكحلاء بالمحافظة.

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وذكرت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 كانون الثاني 2022)، أنه "بعد إصابة أحد المواطنين بجروح بسبب ثأر عشائري سابق في قضاء الكحلاء وتجدد المشاجرة والنزاع باستخدام الاسلحة، شرعت قوة أمنية مشتركة من أفواج وأقسام مديرية شرطة محافظة ميسان، الى مكان الحادث وتمكنت من فرض طوق أمني وإجراء سلسلة من عمليات الدهم والتفتيش لمنازل المتسببين بالحادثة وفض النزاع وإحلال السلم المجتمعي داخل القضاء المذكور".

وأضافت، أن "عمليات البحث وملاحقة الجناة جارية في منطقة الحادث والأماكن القريبة منها".

وأشارت المديرية الى أنها "سوف تعلن عن نتائج العملية وكل المستجدات في وقت لاحق ، أيماناً منها بإطلاع الرأي العام وحرصها على الشفافية التامة في عملياتها الأمنية".

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