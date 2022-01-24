2022/01/24 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحسكة‭ (‬سوريا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬‭-‬‭ ‬بيروت‭- ‬الموصل‭ -‬الزمان‭ ‬ لا‭ ‬تزال‭ ‬المعلومات‭ ‬غائمة‭ ‬ومتضاربة‭ ‬بشأن‭ ‬عدد‭ ‬عناصر‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الهاربين‭ ‬من‭ ‬السجن‭ ‬لدى‭ ‬القوات‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬الحسكة‭ ‬فيما‭ ‬توجد‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬تسرب‭ ‬قسم‭ ‬منهم‭ ‬الى‭ ‬داخل‭ ‬المناطق‭ ‬العراق‭ ‬باتجاه‭ ‬ناحية‭ ‬القيروان‭ ‬في‭ ‬قاطع‭ ‬سنجار‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الجهات‭ ‬العراقية‭ ‬تنفي‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬وجود‭ ‬خرق‭ ‬داخل‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معلومات متضاربة عن حجم هروب قيادات داعش من سجن الحسكة وتسربها داخل العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معلومات متضاربة عن حجم هروب قيادات داعش من سجن الحسكة وتسربها داخل العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).