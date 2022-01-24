الجيش والواز والجسكارا والكروش

2022/01/24 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام سيارة‭ ‬من‭ ‬نوع‭ “‬واز‭” ‬روسية‭ ‬الصنع،‭ ‬شاع‭ ‬استعمالها‭ ‬لدى‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬السبعينات‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬ووردت‭ ‬في‭ ‬عقود‭ ‬عسكرية‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفييتي‭ ‬السابق‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬موديل‭ ‬لكنها‭ ‬جميعها‭ ‬متشابهة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬تركيبها‭ ‬الأساس،‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬وسيلة‭ ‬للرفاهية،‭ ‬فليس‭ ‬فيها‭ ‬تبريد‭ ‬أو‭ ‬مقاعد‭ ‬وثيرة‭ ‬أو‭ ‬وسائل‭ […]

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