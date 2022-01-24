2022/01/24 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬ قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الكويتي‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬ناصر‭ ‬المحمد‭ ‬الصباح‭ ‬الأحد‭ ‬أنه‭ ‬قدّم‭ ‬إلى‭ ‬السلطات‭ ‬اللبنانية‭ ‬قائمة‭ ‬بإجراءات‭ ‬مقترحة‭ ‬يتعيّن‭ ‬اتخاذها‭ ‬لتخفيف‭ ‬حدّة‭ ‬التوتر‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬بعد‭ ‬الازمة‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭..‬ وقد‭ ‬سلّم‭ ‬المقترحات‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬اللبناني‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬والرئيس‭ ‬ميشال‭ ‬عون،‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬لمسؤول‭ ‬خليجي‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وساطة كويتية لحلحلة أزمة لبنان والمقترحات تنتظر المداولة مع حزب الله) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وساطة كويتية لحلحلة أزمة لبنان والمقترحات تنتظر المداولة مع حزب الله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).