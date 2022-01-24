2022/01/24 | 00:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فرضت “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” حظرا كليا على منطقة الحسكة داخليا وخارجيا، بهدف “منع الخلايا الإرهابية من أي تسلل خارجي”.وذكرت هيئة الداخلية لشمال وشرق سوريا إن الحظر يستمر 7 أيام ويبدأ يوم الاثنين في 24 الشهر الجاري، وحتى 31 منه.وأوضحت الهيئة أن المؤسسات الخدمية التي يتطلب عملها الاستمرار بالعمل مستثناة […]

ظهرت المقالة لـ7 ايام..



فرض حظر شامل في الحسكة أولاً على ايرث نيوز.

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