الكاتب التركي-الأرمني المرحل من اليونان يصل فرنسا

2022/01/24 | 00:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الكاتب واختصاصي اللغات التركي-الأرمني، سيفان نيسانيان، الأحد، في صفحته على فيسبوك أنه وصل إلى فرنسا في طريقه إلى أرمينيا، وذلك بعدما أوقف في نهاية ديسمبر في جزيرة ساموس اليونانية وصدر قرار بترحيله.

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