شرطة كربلاء تصدر توضيحاً بشأن إطلاق النار قرب مستشفى الإمام الحسين

2022/01/24 | 00:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

أصدرت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن إطلاق النار قرب مستشفى الإمام الحسين.

وقالت القيادة في بيان، "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) مقاطع فديو قرب مدينة الإمام الحسين (ع) الطبية ، ونود أن نوضح أن ما حصل هو مشاجرة بين طرفين ومحاولتهم الاعتداء على الكوادر الطبية والامنية وعلى الفور توجهت مفارز من مديرية شرطة كربلاء المقدسة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وحاليا الوضع الامني جيد ولا يوجد أي أضرار مادية او بشرية".

وأضافت "كما ندعو في الوقت ذاته وسائل الإعلام الى توخي الدقة في تناولت الاخبار وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية ، إذ أن مديرية الشرطة والأجهزة الأمنية أخذت على عاتقها الحفاظ على الأمن المجتمعي وفرض القانون".

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