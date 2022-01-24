برشلونة يحقق فوزا صعبا على ألافيس في الليجا

2022/01/24 | 01:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحقق برشلونة، انتصارًا قاتلا بنتيجة (1-0)، خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، مساء الأحد، في إطار منافسات الجولة 22 من الليجا.وسجل هدف المباراة الوحيد، فرينكي دي يونج لاعب خط وسط برشلونة في الدقيقة 87.وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر.

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