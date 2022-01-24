تونس ثاني المتأهلين إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

2022/01/24 | 01:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل منتخب تونس إلى ربع نهائي كأس إفريقيا لكرة القدم المقامة في الكاميرون، بعد فوزه، الأحد، على منتخب نيجيريا بهدف دون مقابل.

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