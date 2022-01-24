2022/01/24 | 01:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: s07AcE0RBmk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اشباح الصحراء.. مصطلح الخوف والموت) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اشباح الصحراء.. مصطلح الخوف والموت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).