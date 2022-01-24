التحالف السعودي ينشر فيديو لـ

2022/01/24 | 01:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السعودية، الأحد، إصابة شخصين إثر سقوط صاروخ بالستي أطلقه المتمردون الحوثيون في اليمن على جازان في جنوب المملكة، بعد نحو أسبوع من هجوم استهدف العاصمة الإماراتية أبوظبي وأوقع ثلاثة قتلى.

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