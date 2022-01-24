2022/01/24 | 02:25 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XbhhslKVvEA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قاطنو العشوائيات في ميسان : نشكو التهميش ونسكن وسط الفئران والعقارب) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قاطنو العشوائيات في ميسان : نشكو التهميش ونسكن وسط الفئران والعقارب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).