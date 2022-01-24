التوتر الروسي الأوكراني.. واشنطن تأمر عائلات دبلوماسييها بمغادرة كييف

2022/01/24 | 03:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت وزارة الخارجية الأميركية، الأحد، عائلات جميع الموظفين الأميركيين في السفارة الأميركية في أوكرانيا بمغادرة البلاد، بحسب وكالة أسوشييتد برس، وسط مخاوف متزايدة من غزو روسي.

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