الكاظمي يوجه بمعالجة أزمة نقص الكهرباء

2022/01/24 | 03:33 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

وجه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وزارة النفط باتخاذ عدة إجراءات من شأنها المساهمة في توفير التيار الكهربائي للمواطنين وتعويض النقص الحاصل بإنتاج الطاقة.

وقال الكاظمي، خلال ترؤسه اجتماعاً طارئاً لمناقشة أزمة الطاقة الكهربائية التي تشهدها البلاد حالياً: إن "الحكومة الحالية سعت إلى توقيع عدة عقود عملاقة لاستثمار الغاز في مختلف الحقول النفطية لغرض وضع حل نهائي ووطني لهذه المشكلة خلال السنوات القليلة المقبلة" .



ووجه بـ "زيادة حصة المولدات الأهلية من وقود زيت الغاز في المناطق التي تشهد انقطاعات متعددة للتيار الكهربائي، ومتابعة ضمان توزيع الحصص المقررة للمواطنين من النفط الأبيض وتوفير كميات إضافية في منافذ البيع" .

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