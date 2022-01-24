علي شريعتي.. هل ماتت أفكاره؟

2022/01/24 | 04:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي قصة المفكر الإيراني الذي دعى إلى التحرر من سلطة رجال الدين؟

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