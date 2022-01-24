خطر الغزو الروسي لأوكرانيا.. جهود لمنع تضرر توريد الغاز لأوروبا

2022/01/24 | 05:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت شبكة CNN الأميركية عن مسؤولين أميركيين لم تكشف هوياتهم تأكيدات أن الولايات المتحدة تقوم بمناقشات منتظمة مع عدد من الدول والشركات في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا حول تكثيف إنتاج الغاز الطبيعي إلى أوروبا في حال أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى نقص الغاز.

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