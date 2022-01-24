هجوم جديد للحوثيين على أبوظبي.. والإمارات تعلن إحباطه

2022/01/24 | 06:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الاثنين، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باليمن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماتية (وام).

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