2022/01/24 | 06:30 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 405B9feFBf8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - آخر المستجدات حول سجن "غويران" في الحسكة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - آخر المستجدات حول سجن "غويران" في الحسكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).