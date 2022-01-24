الكمأة..شاهد كيف تقتفي الكلاب أثر أحد أندر أنواع الفطر غير المرئية في العالم

2022/01/24 | 07:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن العثور على أحد أندر أنواع الفطر في العالم بمدينة تمبلتون، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.هذه الكمأة الشتوية السوداء غير مرئية فوق سطح الأرض ولا يمكن العثور عليها إلا بواسطة ملاح خاص: الكلاب.ويمكن بعد ذلك بيع الكمأة للمطاعم بحوالي 1000 دولار للنصف كيلو

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