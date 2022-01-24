واشنطن تأمر عائلات الدبلوماسيين الأميركيين بمغادرة أوكرانيا

2022/01/24 | 07:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأمرت الولايات المتحدة عائلات دبلوماسيّيها في كييف بمغادرة أوكرانيا "بسبب التهديد المستمرّ بعمل عسكري روسي"، وفق ما أعلنت الخارجيّة الأميركيّة في بيان، داعيةً الأميركيّين أيضًا إلى تجنّب السفر إلى روسيا.وسمحت واشنطن بالمغادرة "الطوعيّة" لموظّفي سفارتها في كييف، ممّا يزيد من التوتّرات بين روسيا والغرب بشأن الأمن الأوروبي وكذلك المخاوف المتعلّقة بغزو محتمل لأوكرانيا من جانب روسيا.وقالت الخارجيّة الأميركيّة في بيانها إنّ الموظّفين المحلّيين والموظّفين غير الأساسيّين يمكنهم مغادرة السفارة في كييف إذا رغبوا في ذلك.وقالت إنّ على المواطنين الأميركيّين المقيمين في أوكرانيا "التفكير الآن" في مغادرة البلاد عبر الرحلات الجوّية التجاريّة أو وسائل النقل الأخرى.وجاء في البيان أنّ "الوضع الأمني، خصوصًا على طول الحدود الأوكرانيّة، في شبه جزيرة القرم التي تحتلّها روسيا وفي دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا، لا يمكن التنبّؤ به ويمكن أن يتدهور في أيّ وقت".وحذّرت وزارة الخارجيّة من أنّ "الرعايا الأميركيّين في أوكرانيا يجب أن يُدركوا أنّ أيّ عمليّة عسكريّة روسيّة، في أيّ مكان في أوكرانيا، ستؤثّر على نحو خطير في قدرة سفارة الولايات المتحدة على تقديم خدمات قنصليّة، بما في ذلك مساعدة المواطنين الأميركيّين الذين يُغادرون أوكرانيا".ودعت الوزارة الجالية الأميركيّة في أوكرانيا إلى الاطّلاع على "ما تستطيع حكومة الولايات المتحدة فِعله وما لا تستطيع فعله لمساعدتكم أثناء (حصول) أزمة في الخارج".كما نصحت وزارة الخارجيّة الأميركيّة المواطنين بعدم السفر إلى أوكرانيا بسبب احتمال حصول هجوم روسي. وقالت مسؤولة أميركيّة كبيرة للصحافة "نعتقد أنّ غزوًا روسيًا ...يمكن أن يحدث في أيّ لحظة".وأضافت "لن تكون الولايات المتحدة في وضع يُمكّنها من إجلاء المواطنين الأميركيّين" في حال حدوث سيناريو كهذا. وأشارت المسؤولة التي طلبت عدم كشف هويتها إلى أنّ سفارة الولايات المتحدة لا تزال مفتوحة، لافتة إلى أنّ القائمة بالأعمال كريستينا كفين "تبقى في أوكرانيا". ورفضت المسؤولة تحديد عدد الأميركيّين الموجودين على الأراضي الأوكرانيّة، لكنّ نائبة وزير الخارجيّة الأميركيّة فيكتوريا نولاند قدّرت عددهم بين 10 و15 ألفًا في أوائل كانون الأوّل خلال حديثها عبر شبكة "سي إن إن".وكانت الولايات المتحدة حذّرت السبت من أنّها لا تُخطط لإجلاء رعاياها في أوكرانيا، داعيةً الأميركيّين في البلاد للعودة على متن الرحلات الجوّية التجاريّة.وأصدرت وزارة الخارجيّة الأميركيّة الأحد أيضًا، تحذيرًا إلى مواطنيها من مغبّة السفر إلى روسيا بسبب التوتّرات المتصاعدة على طول الحدود مع أوكرانيا. وقالت الوزارة للمواطنين في بيان "لا تُسافروا إلى روسيا بسبب التوتّر المستمرّ على طول الحدود مع أوكرانيا"، مضيفة أنّ الأميركيّين قد يواجهون "مضايقات" وأنّ السفارة الأميركيّة قد تكون لديها "قدرة محدودة على مساعدة المواطنين الأميركيّين".ودعت المواطنين الأميركيّين خصوصًا إلى تجنّب السفر إلى المنطقة الحدوديّة الروسيّة-الأوكرانيّة، قائلة إنّ "الوضع على طول الحدود لا يمكن التنبّؤ به وإنّ هناك توتّرًا متزايدًا" بسبب احتشاد القوّات الروسيّة والتدريبات العسكريّة في المنطقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تأمر عائلات الدبلوماسيين الأميركيين بمغادرة أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تأمر عائلات الدبلوماسيين الأميركيين بمغادرة أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).