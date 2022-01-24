بسبب الجائحة .. أسعار السلع ترتفع عالميا و

2022/01/24 | 08:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أنه بسبب جائحة كورونا، التي بدأت قبل نحو عامين، فإن أسعار الكثير من السلع ارتفعت في عدة دول حول العالم.

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