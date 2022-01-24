2022/01/24 | 08:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجلت أسعار النفط، اليوم الاثنين، قفزة كبيرة مدفوعة توترات جيوسياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط إلى زيادة المخاوف بشأن التوقعات الخاصة بإمدادات النفط بينما واصلت أوبك وحلفاؤها مساعيهم لزيادة إنتاجهم.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا أو 1.0 في المئة إلى 88.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش منهية تراجعا بلغ […]

ظهرت المقالة عالميا..



اسعار النفط تعبر حاجز الـ88 دولاراً للبرميل أولاً على ايرث نيوز.

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