إتفاقية القرن بين الحقيقة والوهم ..!!! - شكران خضر

2022/01/24 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شكران_خضر أولاً : مقدمــــة :-طرح الدكتور نبيل جعفر عبد الرضا (جامعة البصرة) في مقال له بنفس العنوان في موقع الحوار المتمدن / العدد (6439) ، مجموعة من التساؤلات حول إتفاقية العراق والصين الموقعة بينهما في ( 23/9/2019) ، ومدى أهميتها في إعمار وتطوير الاقتصاد العراقي .



وقد طرح أسئلة حائرة عديدة تبحث عن أجوبة محددة من صانع القرار السياسي والأقتصادي في العراق منها : • مالذي تضمنته الأتفاقيات الأقتصا ......





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