صعود حركة النساء الجديد- لجنة النساء في الأممية الرابعة - الاممية الرابعة

2022/01/24 | 08:21 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الاممية_الرابعة 24 شباط/ فبراير 2021لجنة النساء في الأممية الرابعة مقرر صادقت عليه اللجنة العالمية للأممية الرابعة 53 صوتا و 3 امتناع عن التصويت.تعريب: جريدة المناضل-ة“يجب علينا، من أجل تغيير ظروف الحياة، تعلم النظر إليها عبر عيون النساء”من مقال ليون تروتسكي، منشور يوم 14 أغسطس/آب 1923 في البرافدا، أورده بيار برويه في الفصل السابع والعشرين من كتابه عن تروتسكي.شهدنا ......





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