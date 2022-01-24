2022/01/24 | 08:21 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديح_الصادق أسلوب النداء: هو طلب الانتباه، أو الإقبال؛ لتهيئة المُنادى لما يقال بعد النداء،وقد يكون ذلك جملة إنشائية (الأمر أو النهي أو الاستفهام...) أو جملة خبرية.عناصر النداء: أداة النداء، المُنادى، وما يُراد من النداء.المُنادى حكمه النصب على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره: أُنادي، أو أدعو،وقد عمل حرف النداء نيابة عنه.{يا آدَمُ، هَلْ أَدُلُّكَ عَلى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلى؟} ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شيءٌ من اللغة العربية ح 27 (أسلوب النداء). - مديح الصادق) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شيءٌ من اللغة العربية ح 27 (أسلوب النداء). - مديح الصادق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).