إخماد حريق في مرآب حكومي وسط بغداد وإنقاذ 183 باصاً

2022/01/24 | 08:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعسيطرت فرق الدفاع المدني على حادث حريق كبير اندلع داخل باصين ركاب فيما انقذت 138 باصاً مجاوراً لموقع الحادث داخل مرآب الشركة العامة لنقل المسافرين والوفد التابع إلى وزارة النقل في منطقة شارع فلسطين وسط بغداد .وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان لها تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ،اليوم الاثنين أن" فرقها طوقت النيران وعزلت الباصات المحترقة عن ما يجاورها وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر .

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