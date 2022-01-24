2022/01/24 | 08:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين حوثيين أُطلقا باتجاه الأراضي الإماراتية، فجر الإثنين، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات: اعتراض وتدمير صاروخين حوثيين أُطلقا باتجاه أراضي الدولة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات: اعتراض وتدمير صاروخين حوثيين أُطلقا باتجاه أراضي الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).