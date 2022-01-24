2022/01/24 | 08:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن النائب أرشد الصالحي، الإثنين، عن موقف نواب الجبهة التركمانية من حكومة الأغلبية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال الصالحي في تدوينة تابعها "ناس"، (24 كانون الثاني 2022)، "نواب الجبهة التركمانية العراقية يؤيدون تشكيل حكومة الاغلبية الوطنية، حكومة وطنية شاملة تضم جميع شرائح المجتمع العراقي وقادرة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية وإنقاذ الشعب العراقي من الفاسدين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أرشد الصالحي يعلن موقف نواب الجبهة التركمانية من ’حكومة الأغلبية’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أرشد الصالحي يعلن موقف نواب الجبهة التركمانية من ’حكومة الأغلبية’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).