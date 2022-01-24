خبير يكشف عن بوابة يستخدمها متحور “أوميكرون” لغزو جسم الإنسان

2022/01/24 | 08:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مدير مركز الأبحاث الجينية الروسي، أندريه إيسايف، اليوم الاثنين، أن متحور أوميكرون يمكن أن يتسرب إلى جسم الإنسان من خلال العينين.وأوضح إيسايف أن “العين غالبا ما تكون بوابة لانتقال العدوى”، مشيرا إلى أن مثل هذه الحالات عادة ما ترافقها علامات المرض المتمثلة في التهاب الملتحمة، يليه صداع وسيلان في الأنف.ووفقا […]

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