بغداد: الدفاع المدني يخمد حريقاً بمرآب حكومي وينقذ 18 باصاً

2022/01/24 | 08:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سيطرت فرق الدفاع المدني، اليوم الاثنين، على حريق كبير في مرآب حكومي في شارع فلسطين، فيما أنقذت 183 باصا متوقفا.وذكر بيان للدفاع المدني تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “حريقاً كبيراً اندلع في مرآب حكومي، فيما تم أنقذت فرق الدفاع 183 باصا متوقفا مرآب الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود التابع إلى وزارة النقل […]

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