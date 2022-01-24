الشبكي يوضح آلية صرف الموازنة للعام الجاري

2022/01/24 | 08:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أوضح عضو اللجنة المالية النيابية النائب السابق محمد الشبكي، آلية صرف الموازنة للعام الجاري في حال عدم إقرارها من قبل البرلمان او عدم ارسالها من قبل الحكومة التي مجلس النواب بدورته الجديدة.وقال الشبكي لـ /المعلومة/، ان “الحكومة وفي حال لم تقدم أي موازنة للعام الجاري فأنها ستلجأ للاعتماد على نفس بيانات […]

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