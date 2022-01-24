اسعار النفط ترتفع مجددًا وتقترب من الـ89 دولارا للبرميل

2022/01/24 | 08:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، بفعل مخاوف من تعطل الإمدادات وسط تصاعد التوترات في شرق أوروبا والشرق الأوسط، وهو ما قد يجعل السوق الضيقة بالفعل أكثر توترا ، بينما تواصل أوبك وحلفاؤها الكفاح لزيادة الإنتاج.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 88.67 دولار للبرميل بحلول الساعة […]

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