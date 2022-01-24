2022/01/24 | 09:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن أوروبا قد تكون على طريق الخروج من وباء كوفيد-19 بعد سنتين من ظهور هذا المرض في القارة العجوز حيث يحتمل أن يصيب المتحور أوميكرون 60% من السكان بحلول مارس.وقال مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانس كلوغه لوكالة “فرانس برس” إنه “من المحتمل أن تكون المنطقة تقترب […]

ظهرت المقالة الصحة العالمية لاوروبا: قريبون من الانتصار على كورونا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية لاوروبا: قريبون من الانتصار على كورونا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية لاوروبا: قريبون من الانتصار على كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).