الاطار التنسيقي: المشاورات مستمرة مع الكتلة الصدرية لتوحيد المواقف إزاء الحكومة المقبلة

2022/01/24 | 09:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكدت اطراف سياسي من داخل الاطار التنسيقي استمرار المباحثات والحوارات مع الكتلة الصدرية من اجل توحيد المواقف والرؤى حول التشكيلة الحكومية المقبلة، مستبعدين ان يكون ائتلاف دولة القانون حجر عثرة بشأن التحالف بين الاطار والتيار.وقال عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي لـ /المعلومة/، ان “الحوارات متواصلة بين الاطار التنسيقي وباقي الأطراف السياسية […]

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