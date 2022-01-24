مصرف الرافدين يصدر بياناً بشأن المتلكئين: سددوا ما بذمتهم من اقساط

2022/01/24 | 09:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدر مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، بياناً بشأن المتلكئين في تسديد اقساط القروض.وذكر المصرف في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “اغلب المتلكئين سددوا ما بذمتهم من الاقساط الشهرية للقروض ولا سيما بسماية”.وأضاف البيان، أن “المصرف ماضي بالاجراءات لاسترجاع الاموال من المتخلفين عن التسديد”.

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