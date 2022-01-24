اعتقال 4 اشخاص كانوا يرومون تنفيذ “دگة عشائرية” في بغداد

2022/01/24 | 09:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بان القوات الامنية اعتقلت 4 اشخاص كانوا يرومون تنفيذ “دگة عشائرية” في بغداد.وقال المصدر، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “الفوج الثاني طوارئ بغداد تمكن من القبض على اربعة اشخاص وبحوزتهم مسدسين وبندقية كلاشنكوف وكمية كبيرة من العتاد في منطقة بغداد الجديدة”.وأضاف أن “المعتقلين كانوا يرومون […]

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