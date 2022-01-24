واتساب يطرح “ميزة جديدة” تنهي معاناة الملايين

2022/01/24 | 09:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… يضع مطورو تطبيق التواصل الفوري “واتساب” اللمسات الأخيرة على تقنية جديدة تتيح نقل سجل المحادثات بين مستخدمي هواتف “أندرويد” و”آي أو أس”، علما بأن هذا لم يكن متاحا بالسابق بشكل كامل.وذكر موقع “wabetainfo” بأن “واتساب” أرسل أخيرا تحديثا جديدا خلال برنامج “بيتا” التجريبي.ويتضمن التحديث الجديد إمكانية نقل محادثات المستخدمين في “واتساب” بين […]

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