السعودية.. إلقاء القبض على مقيم انتحل شخصية رجل أمن وسلب الأموال تحت تهديد السلاح

2022/01/24 | 09:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت شرطة الرياض القبض على مقيم انتحل شخصية رجل أمن من أجل تنفيذ عمليات سلب ونهب، الإثنين

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