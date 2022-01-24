الدفاع المدني يسيطر على حريق كاد يتسبب بكارثة لمؤسسة حكومية في شارع فلسطين

2022/01/24 | 09:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، اخماد حريق اندلع داخل باصين في العاصمة بغداد.

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وذكرت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 كانون الثاني 2022)، أن "فرقها سيطرت على حادث حريق كبير اندلع داخل باصين ركاب فيما انقذت مائه وثلاث وثمانون باص متوقف مجاور لموقع الحادث داخل مرآب الشركة العامة لنقل المسافرين والوفد التابع إلى وزارة النقل في منطقة شارع فلسطين وسط بغداد".

واوضحت المديرية ان "مفارزها طوقت النيران وعزلت الباصات المحترقة عن ما يجاورها وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".

واشار البيان إلى أن "الدفاع المدني طلب فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر".

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