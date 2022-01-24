بالأرقام..أكبر حملة لقاحات في تاريخ البشرية

2022/01/24 | 09:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتلت لقاحات فيروس كورونا مركز أكبر حملة لقاحات بتاريخ البشرية في عام 2021.وفي عام واحد تزايد إنتاج اللقاحات من صفر إلى أكثر من 11 مليار جرعة لقاح بحلول نهاية العام الماضي.

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