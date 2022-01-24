2022/01/24 | 09:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، سيطرة فرقها على حريق كبير اندلع داخل باصي ركاب وإنقاذ 183 باصاً متوقفاً مجاور موقع الحادث داخل مرآب الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود التابع إلى وزارة النقل في منطقة شارع فلسطين وسط بغداد.وأوضحت المديرية في بيان وصل “النور نيوز” أن “فرق الدفاع المدني طوقت النيران وعزلت الباصات المحترقة …

ظهرت المقالة أخماد حريق في مرآب حكومي وسط بغداد وإنقاذ 183 باصاً أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أخماد حريق في مرآب حكومي وسط بغداد وإنقاذ 183 باصاً) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أخماد حريق في مرآب حكومي وسط بغداد وإنقاذ 183 باصاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).