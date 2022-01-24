2022/01/24 | 09:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وافقت وزارة المالية، على استحداث 1643 درجة وظيفية لمحافظة البصرة لتثبيت العقود.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



إستحداث 1643 درجة وظيفية لمحافظة البصرة أولاً على النور نيوز.

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