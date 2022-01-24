2022/01/24 | 09:29 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ طيران القوة الجوية العراقية بواسطة طائرات F_16 أربع ضربات جوية استهدفت تجمعاً مكوناً من أربعة ارهابيين شرق جبال مكحول ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين.

وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان له، اليوم الاثنين ، أنه بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، نفذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 أربع ضربات جوية استهدفت تجمعاً مكوناً من أربعة ارهابيين شرقي جبال مكحول ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين حيث تم قتلهم جميعاً.

مادة اعلانية

واوضح رسول خلال البيان أن هذه العملية تأتي استكمالا للعملية التي نفذت جنوب قضاء الحضر وأسفرت عن قتل قياديين اثنين من داعش كانا يرتديان حزامين ناسفين وإرهابي ثالث كان معهم في العجلة التي كانوا يستقلونها.

وأكد الاستمرار "في دك أوكار الإرهاب والقصاص ممن تسول لهم العبث بأمن واستقرار البلاد وأن الأهداف المتبقية لن تجد ملاذ آمناً".

وكان محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي قال الأحد إن سياسة التهويل الدعائي وبث الشائعات لن تنطلي على العراقيين بعد الآن.

وأضاف الحلبوسي في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إن داعش لن يعود للعراق وسينتهي الإرهاب بكل أشكاله.

وأضاف رئيس البرلمان العراقي "إن تصاعد العمليات الإرهابية التي تستهدف قواتنا العسكرية والأمنية، يتطلب رداً قوياً وعملاً استخبارياً مبادراً واستباقياً بمستوى الخطر الذي يهدد أمن الوطن والمواطن.



وإن ملاحقة فلول داعش ودك أوكارهم وتسليح أبناء المناطق وتدريبهم سيكون كفيلاً بعدم تكرار هذه الحوادث الإجرامية".

وذكر مراسل "العربية" و"الحدث" أن عملية عسكرية واسعة انطلقت، الأحد، في منطقة العظيم بمحافظة ديالى بالعراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. 4 ضربات جوية ضد إرهابيين بجبال مكحول بصلاح الدين ) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. 4 ضربات جوية ضد إرهابيين بجبال مكحول بصلاح الدين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).