الشعب هو القوى المحركة في التاريخ نحو التقدم والتطور - فلاح أمين الرهيمي

2022/01/24 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي الشعب هو القوى المحركة للتاريخ والشعب هو أساس السلطة في الديمقراطية ..



لأن الشعب يمتلك جميع عناصر الفعل الجماهيري الذي يمتلك البواعث القوية القادرة على تسخير الأحداث والاتجاهات على نحو تحقق جميع أهدافها الآتية والمرحلية في التاريخ ..



لأن الشعوب بطبيعتها جريان متواصل لا ينفذ ولا ينتهي يتجدد في الحياة كما يعتبر منظومة متفاعلة حيوية من العلاقات والمصالح في صيرورة دائبة وتغيير مستمر في الحياة كما أن ا ......





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