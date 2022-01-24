تونس تبلغ ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

2022/01/24 | 09:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… خطف منتخب تونس الأول لكرة القدم، بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، بعد فوزه على نظيره النيجيري بهدف دون رد سجله يوسف المساكني، خلال اللقاء الذي جمعهما، الأحد، في ثمن نهائي البطولة.وهز المساكني الشباك بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، بعد دقيقتين من انطلاق الشوط الثاني، ليمنح منتخب بلاده بطاقة العبور […]

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