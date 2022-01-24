2022/01/24 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن المتنبئ الجوي صادق عطيه، اليوم الاثنين، عن حالة جوية سريعة تستمر هذا اليوم وصباح الثلاثاء .

وقال عطيه في منشور له علة صفحته في الفيس بوك تابعته (بغداد اليوم)، ان "هناك هطول متوقع للأمطار الخفيفة في مناطق عديدة من نينوى ودهوك"، مشيرا الى "قطرات متوقعة في مناطق من مدينة البصرة".

وأضاف، ان "هناك هطول ثلجي يشمل مرتفعات محافظة دهوك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منبئ جوي يكشف عن الحالة الجوية للبلاد.. تساقط للثلوج بهذه المناطق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منبئ جوي يكشف عن الحالة الجوية للبلاد.. تساقط للثلوج بهذه المناطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).