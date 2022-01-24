أسعار النفط تقفز نحو ال 1% وبرنت يصل الى 89 دولاراً

2022/01/24 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قفزت أسعار النفط، اليوم الاثنين، في الوقت الذي أدت فيه توترات جيوسياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط إلى زيادة المخاوف بشأن التوقعات الخاصة بإمدادات النفط بينما واصلت أوبك وحلفاؤها مساعيهم لزيادة إنتاجهم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا أو 1.0% إلى 88.76 دولار للبرميل، منهية تراجعا بلغ 0.6% يوم الجمعة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 سنتا أو 1.0% إلى 86.00 دولار للبرميل بعد تراجعها 0.5% يوم الجمعة.

وارتفع كلا الخامين القياسيين للأسبوع الخامس على التوالي الأسبوع الماضي نحو 2% مسجلين أعلى مستوى لهما منذ تشرين الأول 2014 وارتفعت الأسعار أكثر من 10% حتى الآن هذا العام بسبب المخاوف من قلة المعروض.

وقال كبير المحللين في شركة فوجيتومي سيكيوريتيز، كازوهيكو سايتو "ما زال المستثمرون متفائلين بسبب المخاطر الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا وكذلك في الشرق الأوسط بينما استمرت أوبك + في الفشل في الوصول إلى هدفها الإنتاجي."

وأضاف "توقع ارتفاع الطلب على زيت التدفئة في الولايات المتحدة وسط طقس بارد زاد الضغط أيضا".

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