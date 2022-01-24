مركز أبحاث روسي يكشف عن بوابة يستخدمها متحور “أوميكرون” لغزو جسم الإنسان

2022/01/24 | 09:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف مدير مركز الأبحاث الجينية الروسي، أندريه إيسايف، أن متحور أوميكرون يمكن أن يتسرب إلى جسم الإنسان من خلال العينين.خبير يكشف عن بوابة يستخدمها متحور عارض شائع يدل على الإصابة بمتحور “أوميكرون” وأوضح إيسايف أن “العين غالبا ما تكون بوابة لانتقال العدوى”، مشيرا إلى أن مثل هذه الحالات عادة ما […]

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