تنفيذ ضربات جوية عراقية في مكحول

2022/01/24 | 09:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادنفّذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات F_16أربع ضربات جوية استهدفت تجمعاً مكوناً من أربعة إرهابيين شرقي جبال مكحول ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين.وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في بيان اطلع “النور نيوز” أنه “بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وثأراً لشهدائنا الأبرار وبإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، …

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