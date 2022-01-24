القبض على 4 متهمين بقضايا مختلفة في بابل

2022/01/24 | 09:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على اربعة متمهين بقضايا مختلفة في عدد من السيطرات التابعة لها.وقالت القيادة في بيان، إنه “مفارز سيطرة الشهداء، شمالي مدينة الحلة، ألقت القبض على مطلوب وفق المادة (5) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي”، مبينة ان “بالإضافة الى القبض على مخالف آخر ضبط بحوزته […]

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